ОКБ: выдача автокредитов в России сократилась на 14% за год

В России сократилась выдача автокредитов ОКБ: выдача автокредитов в России сократилась на 14% за год

Москва23 окт Вести.Количество оформленных в РФ автокредитов в сентябре сократилось на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 2% относительно августа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

За сентябрь российские банки выдали 112,75 тыс. автокредитов на общую сумму 179,11 миллиарда рублей.

При этом средний размер займа на покупку нового автомобиля за месяц не изменился и составил 1,6 миллиона рублей. Для машин с пробегом показатель сохранился на уровне 1,5 миллиона рублей против 1,4 миллиона рублей годом ранее.

Средний срок кредитования также остался прежним – 67 месяцев для новых автомобилей и 78 месяцев для подержанных.

Несмотря на сентябрьское снижение, по итогам девяти месяцев рынок автокредитования продемонстрировал рост. С января по сентябрь россияне оформили 910,19 тыс. займов на 1,42 триллиона рублей.

Лидером среди регионов по объему автокредитования стала Москва, где в сентябре выдали 7,75 тыс. займов на 16,3 миллиарда рублей. В пятерку лидеров также вошли Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан и Краснодарский край.

Самые крупные автокредиты в среднем оформляли жители Чечни – 2,21 миллиона рублей. Далее следуют Москва с показателем 2,1 миллиона рублей и Магаданская область, где средний размер займа составил 1,95 миллиона рублей.

Ранее в "Сбере" заявили, что кредиты на машины с пробегом могут открыть новые возможности для банков. По мнению первого зампреда правления Кирилла Царева, это может стать "голубым океаном" для рынка – нишей, где еще нет конкурентов.