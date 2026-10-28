Центробанк ограничил выдачу долгосрочных автокредитов с 2027 года ЦБ ввел ограничения на выдачу автокредитов в первом квартале 2027 года

Москва28 окт Вести.Банк России с первого квартала 2027 года ужесточает условия по автокредитам. Об этом сообщается на официальном сайте Центробанка.

Как отмечается в релизе, для заемщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 50% выдача целевых автокредитов сроком более 8 лет будет запрещена, макропруденциальный лимит (МПЛ) установлен в размере 0%. По потребительским кредитам под залог автотранспорта МПЛ снижается с 20% до 1%.

По информации ЦБ, во втором квартале 2026 года 26% выдач целевых автокредитов приходилось на срок более 7 лет, а 6% - на срок более 8 лет. В третьем квартале 2026 года на потребительские кредиты под залог автомобилей пришлось 47% выдач.

В Центробанке также отметили, что значения МПЛ по целевым автокредитам и по нецелевым потребительским кредитам под залог автомототранспортных средств сохранены на уровне 1%. Эти лимиты ограничивают выдачу кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой, у которых ПДН превышает 80%.

Согласно данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в сентябре в России оформили на 14% меньше автокредитов, чем годом ранее, и на 2% меньше, чем в августе. Всего за месяц банки выдали 112,75 тыс. автокредитов на 179,11 миллиарда рублей.