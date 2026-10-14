Москва14 окт Вести.В РФ ужесточили процедуру выдачи микрокредитов. Их не выдадут заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Об этом заявил ИС "Вести" председатель комитета по повышению финансовой грамотности Ассоциации российских банков, эксперт проекта Научно-исследовательского финансового института Минфина России "Моифинансы.рф" Максим Семов.

Люди, у которых есть два и более займа под 200 % годовых не смогут взять третий. Все довольно просто. Должно быть жесткое регулирование и наказание за то, что микрофинансовая организация должна соблюдать определенные этические нормы. Когда к ней обращается человек, у которого пять кредитов, шестой выдавать ему, наверное, просто неправильно. С другой стороны, есть человек, который берет деньги. Он должен хотя бы подумать: зачем я их беру, на какой срок, смогу ли я их отдать. С апреля следующего года будет лимит, один кредит в одни руки - лозунг Банка России. Еще будет период охлаждения в 3 дня. Потому что маленькие займы берут на быструю перекредитовку. Поможет немножко людей встряхнуть