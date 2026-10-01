Эксперт перечислил меры для улучшения рынка микрозаймов в России Гендиректор Smart Engines Арлазаров назвал меры для улучшения рынка микрозаймов

Москва1 окт Вести.Для того, чтобы обезопасить россиян от мошенников в вопросе микрозаймов, нужно применить ряд очень простых решений, уверен доктор технических наук, гендиректор Smart Engines Владимир Арлазаров. Его слова передает KP.RU.

Он отметил, что ряд компании в погоне за прибылью экономят на технологиях подтверждения личности и проверки подлинности документов, делая выбор в пользу самых дешевых решений.

Если компания сознательно экономит на технологиях идентификации и антифрода, а расплачиваться за это приходится гражданам, ответственность должна быть максимально жесткой. От штрафов за каждый случай и вплоть до отзыва лицензий за многократные нарушения уверен Арлазаров

Кроме того, по его мнению, необходимо вводить персональную ответственность, вплоть до уголовной - для владельцев и руководителей таких компаний.

Ранее зампредседателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин заявил, что в РФ намерены ввести новые правила информирования граждан о потребительских кредитах и микрозаймах, оформленных на их имя. Так, банки хотят обязать передавать сведения о подписании таких договоров в квалифицированное бюро кредитных историй, а оттуда уведомление поступит в личный кабинет заемщика на "Госуслугах".