Москва18 авг Вести.Экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в интервью ИС "Вести" рассказал, на какой риск идут заемщики микрокредитов.

Простейшее выражение риска состоит в том, что вы будете честно выполнять все обязательства, но получится так, что вы просрочили кредит, вам назначаются пени, и вы платите дополнительные проценты. А дальше может возникнуть игра по отъему вашего имущества, когда микрофинансовая организация будет интересоваться не столько какой-то суммой, которую с вас можно получить, сколько тем, чтобы получить с вас максимум. И этот максимум традиционно включает в себя объем недвижимости отметил эксперт

Он добавил, что микрофинансовая организация юридически всегда более подкована, чем человек, который в нее обращается. Поэтому, если заемщик захочет отстоять свои права, ему предстоит "настоящая борьба" в суде.

Там очень простая философия. Там деньги должны приносить еще большие деньги. Поэтому лучше микрофинансовых организаций не касаться никогда… Надо иметь всегда резервы. Нужно планировать свои расходы. Даже если вы получаете маленький доход, все равно вы должны какой-то процент оставлять подчеркнул Колташов

Экономист заключил, что "игра в микрозаймы" имеет много побочных эффектов, которые могут болезненно повлиять не только на индивида, но и на общество.

Ранее "Ведомости" со ссылкой на обзор агентства "Эксперт РА" сообщали, что выдачи микрозаймов в России в 2026 году могут сократиться примерно на 5% по сравнению с прошлым годом и составить около 1,9 трлн рублей.