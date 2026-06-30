Москва30 июн Вести.Когда граждане устанавливают самозапрет на получение кредитов, они защищают свои накопления от мошенников, которые могли получить их личные данные из других источников, но не всех рисков можно избежать таким способом. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин.

В беседе с RT он подчеркнул, что человек остается уязвимым для злоумышлеников, которые в своих схемах используют социальную инженерию.

Мошенники могут убеждать человека снять запрет самостоятельно под предлогом "защиты счета", "проверки кредитной истории", "ошибочного ограничения", "компенсации" или "разблокировки "Госуслуг". В таком случае человек сам выполняет выгодные злоумышленникам действия, не понимая, что фактически открывает возможность для оформления кредита заявил Шейкин

Сенатор напомнил, что удаленно снять самозапрет на кредиты возможно через портал государственных услуг. Однако онлайн-заявление невозможно будет оформить без подтвержденной учетной записи и усиленной электронной подписи.

Шейкин также уточнил, что самозапрет не будет снят сразу. На время действия "периода охлаждения" у человека есть время проанализировать происходящие события и избежать обмана мошенниками.

Ранее в МВД рассказали гражданам, как необходимо поступить, если по их данным был оформлен кредитный договор в период, когда действовал самозапрет на получение займов. После подачи документов в Бюро кредитных историй (БКИ) или в саму микрофинансовую организацию, соглашение будет аннулировано.