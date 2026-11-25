Силуанов: Минфин будет жестко контролировать объем займов для покрытия дефицита

Минфин РФ будет жестко контролировать объем займов для покрытия дефицита бюджета Силуанов: Минфин будет жестко контролировать объем займов для покрытия дефицита

Москва25 ноя Вести.Минфин России намерен жестко контролировать объем привлечения займов для покрытия дефицита бюджета. Об этом заявил вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, привлечение займов влияет на стоимость денег в экономике в целом.

Мы будем снижать дефицит бюджета и контролировать более жестко объем участия Российской Федерации на финансовом рынке сказал Силуанов на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам

Министр подчеркнул, что это даст возможность в дальнейшем снижать ключевую ставку ЦБ РФ, а также уменьшать доходности государственных ценных бумаг и стоимость заимствований для экономики для бизнеса в целом.

12 ноября председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что наращивать программы льготного кредитования дальше – тупик.