ЦБ разрешил банкам экономить капитал на кредитах для защиты объектов от БПЛА

Банки сэкономят капитал: ЦБ смягчил требования к кредитам на защиту от БПЛА ЦБ разрешил банкам экономить капитал на кредитах для защиты объектов от БПЛА

Москва30 сен Вести.Банк России (Центральный банк, ЦБ) разрешил кредитным организациям снижать нагрузку на капитал при финансировании проектов по защите объектов критической инфраструктуры от воздушных угроз, среди которых атаки беспилотниками, следует из релиза на сайте регулятора.

Согласно сообщению, Совет директоров ЦБ одобрил применение понижающих коэффициентов при расчете кредитного риска по соответствующим ссудам: 30% — для заемщиков инвестиционного класса, 50% — для остальных заемщиков.

Помимо этого, ЦБ позволил не начислять макропруденциальные надбавки по таким кредитным требованиям.

Мера распространяется на заемщиков-юридических лиц, а также на регионы и муниципалитеты. Она действует с момента публикации до 31 декабря 2026 года включительно.

Кредитные организации также смогут экономить капитал в пределах лимита, предусмотренного для проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики (ТС и САЭ).

В Банке России отметили, что свободных лимитов по этим направлениям достаточно для льготного финансирования как проектов ТС и САЭ, так и мероприятий по защите объектов критически важной инфраструктуры.

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