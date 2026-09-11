В РФ запустили программу льготных кредитов для пострадавших от атак селлеров

Пострадавшим из-за атак на Wildberries селлерам предоставят льготные кредиты В РФ запустили программу льготных кредитов для пострадавших от атак селлеров

Москва11 сен Вести.Минэкономразвития и Банк России запустили программу льготного кредитования предпринимателей, пострадавших в результате атак на объекты группы "РВБ" (Объединенная компания Wildberries & Russ). Совокупный лимит программы составляет 50 млрд рублей, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

Получить кредиты смогут малые и средние предприятия. Средства в размере от 500 тысяч до 500 млн рублей разрешается направить на пополнение оборотных средств и текущие расходы. Срок кредитования составит 1,5 года.

Ставка по программе равняется "ключевая ставка + 3%". При недостатке залогового обеспечения бизнесу доступны "зонтичные" поручительства Корпорации МСП уточнили в Минэкономразвития

Первые банки-участники начнут выдавать льготные кредиты с 11 сентября. Полный перечень кредитных организаций опубликован на сайте Корпорации МСП, при этом возможность оформления займа необходимо уточнять непосредственно в банке.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что "Сбер" будет всячески помогать Wildberries и Ozon, чтобы компании сохранили свою устойчивость.

Склады Wildberries в нескольких российских регионах, включая Подмосковье, Ленинградскую область, Краснодарский и Ставропольский края, были атакованы дронами ВСУ.

В августе правительство России утвердило меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак беспилотниками на объекты Wildberries.