Ким сообщила о последствиях атак на склады Wildberries и мерах поддержки

Ким анонсировала меры поддержки пострадавшим от атак ВСУ продавцам Wildberries Ким сообщила о последствиях атак на склады Wildberries и мерах поддержки

Москва1 авг Вести.Основатель крупнейшего российского онлайн-ритейлера Wildberries, руководитель RWB Татьяна Ким в ходе видеообращения в Telegram рассказала о мерах поддержки предпринимателей после атак на склады компании.

По ее словам, уже выплачены два транша поддерживающих выплат продавцам, чьи товары пострадали в результате инцидентов. Во вторую волну выплат были включены почти 100 тысяч представителей МСП, многие из которых уже получили денежные средства. Для крупных партнеров ввели повышенную скидку для постоянных покупателей за счет фирмы, кредитные каникулы и ряд иных мер.

Атаки на инфраструктуру Wildberries — это удары по сотням миллионов людей в десяти странах одновременно подчеркнула Ким

Предпринимательница разъяснила, что в числе пострадавших — сотрудники площадки, продавцы и производители, логисты, владельцы пунктов выдачи, тысячи других предпринимателей, исполнители и покупатели, в том числе социально незащищенные категории граждан.

Ким добавила, что ущерб несут предприниматели не только из России, но и из Киргизии, Белоруссии, Казахстана, Армении, Узбекистана и Китая. В связи с этим компания выступила посредником в отстаивании интересов малого и среднего бизнеса при обсуждении с правительством комплексной помощи пострадавшим.

Она также сообщила, что со следующей недели Wildberries планирует организовать очные встречи с предпринимателями в пострадавших регионах, чтобы оперативно решать возникшие проблемы.

В заключение бизнесвумен анонсировала скорый ввод в эксплуатацию ряда объектов, строительство которых велось в странах присутствия Wildberries.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак поручил проработать меры помощи продавцам, лишившимся товаров из-за ударов украинских дронов по складам.