Москва2 сенВести.ВТБ осуществляет поддержку для бизнес-клиентов российских маркетплейсов Wildberries и Ozon, рассказал в интервью ИС "Вести" член правления ВТБ Руслан Еременко.
Мы понимаем, с какими проблемами столкнулись клиенты и контрагенты компании Wildberries и Ozon. Действительно, в июле мы одними из первых откликнулись и ввели меры поддержки. В первую очередь они коснулись реструктуризации кредитов, снижения долговой нагрузки, причем не только основного долга, но и процентов. И для всех селлеров компании Wildberries мы эти меры провели достаточно оперативнозаявил он
В частности, уточнил Еременко, было получено 100 заявок.
Это средний уровень, не сказать, что их очень много. Рассматриваем их в индивидуальном порядке, и они удовлетворяются на индивидуальных условиях. Сегодня мы запустили такую же программу и в отношении селлеров маркетплейса Ozonотметил он
Помимо кредитов, уточнил Еременко, рассматриваются и иные меры поддержки.
Так, например, запускали акции по снижению расходов наших предпринимателей в части расчетно-кассового обслуживания и скидки до 70%, чтобы снизить текущую нагрузку расходов на селлеров маркетплейсовдобавил он
В августе правительство России утвердило меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак беспилотниками на объекты Wildberries.