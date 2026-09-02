ВТБ расширил программу поддержки для продавцов на маркетплейсах Еременко рассказал о мерах поддержки ВТБ бизнес-клиентов Wildberries и Ozon

Москва2 сен Вести.ВТБ осуществляет поддержку для бизнес-клиентов российских маркетплейсов Wildberries и Ozon, рассказал в интервью ИС "Вести" член правления ВТБ Руслан Еременко.

Мы понимаем, с какими проблемами столкнулись клиенты и контрагенты компании Wildberries и Ozon. Действительно, в июле мы одними из первых откликнулись и ввели меры поддержки. В первую очередь они коснулись реструктуризации кредитов, снижения долговой нагрузки, причем не только основного долга, но и процентов. И для всех селлеров компании Wildberries мы эти меры провели достаточно оперативно заявил он

В частности, уточнил Еременко, было получено 100 заявок.

Это средний уровень, не сказать, что их очень много. Рассматриваем их в индивидуальном порядке, и они удовлетворяются на индивидуальных условиях. Сегодня мы запустили такую же программу и в отношении селлеров маркетплейса Ozon отметил он

Помимо кредитов, уточнил Еременко, рассматриваются и иные меры поддержки.

Так, например, запускали акции по снижению расходов наших предпринимателей в части расчетно-кассового обслуживания и скидки до 70%, чтобы снизить текущую нагрузку расходов на селлеров маркетплейсов добавил он

В августе правительство России утвердило меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак беспилотниками на объекты Wildberries.