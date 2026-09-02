ВТБ заявил о продолжающемся обсуждении параметров сделки с Wildberries ВТБ: параметры стратегического партнерства с Wildberries все еще обсуждаются

Москва2 сен Вести.Точные параметры стратегического партнерства ВТБ и группы RWB (ООО "РВБ"), владеющей маркетплейсом Wildberries, все еще обсуждаются. Об этом сообщил зампред правления госбанка Георгий Горшков в интервью телеканалу РБК на Восточном экономическом форуме. Так он ответил на вопрос, изменились ли условия и приоритеты сотрудничества сторон на фоне атак беспилотников ВСУ на склады Wildberries в разных регионах России.

Я, наверное, сразу скажу, что точные параметры партнерства находятся в обсуждении. Тем не менее, у нас нет никаких причин сомневаться в устойчивости бизнес-модели Wildberries заявил Горшков

По словам зампреда банка, ВТБ с самого начала подключился к программе помощи продавцам на платформе и ведет активное взаимодействие с руководством Wildberries по всем необходимым для развития бизнеса направлениям. Горшков добавил, что возникшие сложности носят преходящий характер, и выразил убежденность в том, что обе компании смогут совместно справиться с вызовами.

С середины июля складские комплексы Wildberries регулярно подвергаются нападениям украинских дронов. Руководство компании информировало о возгораниях и разрушениях на логистических объектах, о жертвах и раненых среди персонала, а также представило план мероприятий по поддержке торговых партнеров маркетплейса.

О намерении заключить стратегическое партнерство ВТБ и RWB сообщили в мае текущего года. Согласно достигнутым договоренностям, государственный банк планирует купить минимум 5% акций ВБ Банка с возможностью последующего увеличения своего участия, а также получить миноритарный пакет в прочих финтех-проектах холдинга. Параллельно ВТБ заявил о намерении провести масштабную дополнительную эмиссию, уточнив, что полученные от нее деньги будут использованы для приобретения доли в бизнесе Wildberries. Изначально завершение сделки намечалось на лето, однако позднее в ВТБ указали, что сроки сдвинутся на сентябрь.

Первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов в общении с прессой пояснял, что банк сознательно не ускоряет процесс, "понимая, что управленческие, человеческие ресурсы нашего партнера сейчас направлены на решение проблем, связанных с чрезвычайными событиями". На вопрос о возможной корректировке договоренностей между банком и RWB Пьянов ответа не дал, но заметил, что условия допэмиссии ценных бумаг, призванной обеспечить финансирование покупки, на данный момент остаются прежними.

Объединенная компания RWB (совместное предприятие Wildberries и группы Russ) в начале 2026 года была оценена Forbes в $12,6 млрд (около 1,1-1,15 трлн рублей), заняв третье место в рейтинге самых дорогих компаний Рунета после "Яндекса" и OZON. По итогам 2025 года оборот (GMV) RWB превысил 6,1 трлн рублей (рост на 49% к 2024 году), а чистая прибыль достигла 175 млрд рублей против 104 млрд рублей годом ранее.