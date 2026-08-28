В ВТБ сообщили о переносе покупки доли WB-банка на сентябрь 2026 года

ВТБ: покупка 5-процентной доли WB-банка перенесена на сентябрь 2026 года В ВТБ сообщили о переносе покупки доли WB-банка на сентябрь 2026 года

Москва28 авг Вести.Покупка 5-процентной доли WB-банка банком ВТБ перенесена на сентябрь 2026 года. Об этом сообщил журналистами первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Если говорить о стратегическом партнерстве с RWB, временной ориентир по сделке по покупке миноритарной доли в WB-банке и финтех-активах - сентябрь. Мы не форсируем ее, понимая, что управленческие, человеческие ресурсы нашего партнера сейчас направлены на решение проблем, связанных с чрезвычайными событиями отметил он

Ранее пресс-служба объединенной компании Wildberries & Russ сообщила, что маркетплейс совместно с компанией "Росгосстрах" запустил добровольное страхование товаров в партнерских фулфилмент-центрах (центрах упаковки, хранения и доставки товаров покупателю) от рисков БПЛА.