Москва2 сен Вести.Партнерство банка ВТБ и маркетплейса Wildberries похоже на союз близких семей, которые решили жить вместе и строить бизнес. Об этом в интервью ИС "Вести" на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил зампредседателя правления ВТБ Георгий Горшков.

По его словам, стратегическое партнерство ВТБ с Wildberries стало первым примером прямого взаимодействия крупного федерального банка с ведущей E-commerce платформой.

Работа в Wildberries Банке и возвращение в ВТБ – это для меня как, знаете, когда две очень близкие, родные для меня семьи договорились жить вместе, дружить, вместе строить бизнес… В целом, если серьезно говорить о перспективах развития стратегического партнерства с Wildberries, то, конечно же, это первый пример такого прямого взаимодействия крупного федерального банка с лидирующей E-commerce платформой. Уже есть первые шаги, которые совместно двумя группами реализованы. Само стратегическое партнерство находится в обсуждении, детали уточняются, но тем не менее мы хотим, чтобы потребители как можно быстрее увидели выгоду и покупки на Wildberries, в том числе с картами ВТБ, стали еще привлекательнее отметил Горшков

Он также отметил, что ВТБ развивает аналогичные партнерства с "Магнитом" и "Почтой России", чтобы сделать покупки и финансовые услуги более доступными и выгодными для клиентов по всей стране.