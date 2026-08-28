В ВТБ считают, что атаки БПЛА не грозят маркетплейсам сильным ростом долгов ВТБ: атаки БПЛА не вызовут многократный рост долгов маркетплейсов

Москва28 авг Вести.ВТБ не считает атаки беспилотников на логистическую инфраструктуру Wildberries и Ozon критическими для кредитного качества этих компаний. Об этом заявил первый зампред банка Дмитрий Пьянов в беседе с журналистами.

Основным негативным фактором для банков Пьянов назвал потерю значимой части складских помещений. Их восстановление потребует инвестиций. Вторым негативным фактором станет утрата собственного товара и товаров селлеров. Третьим — перестраивание логистической инфраструктуры, которое также потребует инвестиций и повлияет на маржинальность по EBITDA.

Ситуация с логистической инфраструктурой маркетплейсов может привести к краткосрочному падению выручки, кредитного качества, но даже в стрессовом сценарии всего лишь переводит этих заемщиков из категории первоклассной в категорию нормальной в нынешних макроэкономических условиях сказал Пьянов

Снижение показателей, по словам Пьянова, ожидается в 2027 году, но оно не приведет к кратному росту долговой нагрузки компаний.

Центробанк ранее отмечал, что пять крупнейших бигтехов, включая маркетплейсы, набрали к началу 2026 года 2 трлн рублей долгов. Долговая нагрузка за год увеличилась на 53%.

Банк не планирует досоздавать резервы по этим кредитам благодаря разрешению Центрального банка на реструктуризацию ссуд в случае форс-мажора — такую меру регулятор квалифицировал как вынужденную.

Ранее председатель российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о мерах поддержки бизнеса, пострадавшего от атак украинских беспилотников.