В РФ предложили упростить правила банкротства для пострадавших от БПЛА селлеров

ТПП хочет изменить процедуру банкротства для селлеров, пострадавших от дронов В РФ предложили упростить правила банкротства для пострадавших от БПЛА селлеров

Москва7 авг Вести.Торгово-промышленная палата (ТПП) предложила упростить процедуру банкротства для предпринимателей, которые потеряли товары из-за атак дронов на склады Wildberries. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники в бизнес-объединении.

Отмечается, что селлеры, которые лишились товара не по своей вине, могут потерять все или большую часть активов при наличии кредитов. Инициатива ТПП должна исключить подобный риск.

Также обсуждаются другие меры поддержки для предпринимателей, потерявших товар из-за массовых атак украинских БПЛА на склады Wildberries в июле и августе.

Кабинет министров, как подчеркивается в материале, дополнительно изучает возможность выделения льготных займов пострадавшим продавцам или реструктуризации их текущих долгов.

Накануне глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что ведомство совместно с Минфином, ФНС и Центральным банком разрабатывает комплекс мер поддержки для пострадавших предпринимателей. По его словам, главной задачей прорабатываемых решений является быстрое восстановление поставок товаров потребителям.