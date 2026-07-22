Эксперт объяснил предпринимателям, что делать при потере товара из-за атак БПЛА Эксперт Дударев дал инструкцию предпринимателям, потерявшим товар из-за атак ВСУ

Москва22 июл Вести.Эксперт при комитете Госдумы РФ Мурат Дударев объяснил, что делать предпринимателям, потерявшим товар из-за атак украинских беспилотников. Его слова приводит ГТРК "Кубань".

Прежде всего, по мнению эксперта, нужно зафиксировать потери – например, сделав скриншоты и выгрузки из личного кабинета, где в разделе "Аналитика" можно посмотреть отчет об остатках.

Также зафиксировать историю движения товара, акт их приемки. Сохраните все внешние документы: договоры купли-продажи, товарные накладные и иные документы, подтверждающие существование товара, их покупку и количество. Подайте официальное обращение через раздел "Поддержка" заявил Дударев

При обращении следует запросить акт об утрате товара. Помимо этого, эксперт посоветовал составить нотариальный протокол, который зафиксирует остатки и переписку с компанией.

Дударев считает, что правительство и краевые власти сейчас будут активно разрабатывать меры поддержки предпринимателей, потерявших свои товары.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал непростой ситуацию с атакой ВСУ на склады Wildberries. Он заявил, что правительство находится на связи с компанией, но не привел подробностей.