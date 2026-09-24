ЦБ предложил льготное регулирование кредитов на защиту инфраструктуры Набиуллина призвала банки помочь с защитой критических объектов

Москва24 сен Вести.Банк России готов применять послабления при регулировании кредитов, которые компании привлекают для защиты объектов критической инфраструктуры. Об этом председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила на Международном банковском форуме Ассоциации банков России.

По словам Набиуллиной, компании уже обращаются в банки за финансированием мер по защите инфраструктурных объектов.

Мы здесь также с точки зрения регулирования готовы пойти навстречу. Мы готовы применять пониженные риск-веса, не применять макронадбавки по такого рода кредитам сказала она

Набиуллина также сообщила о росте числа обращений по реструктуризации кредитов со стороны селлеров, которые пострадали от атак на логистическую инфраструктуру маркетплейсов. Банк России рекомендовал кредитным организациям идти навстречу таким заемщикам.

При этом она указала на возникающие сложности с документами, подтверждающими ущерб от атак. Для ускорения процесса Набиуллина предложила наладить прямое взаимодействие банков с маркетплейсами.

Кроме того, Банк России обсуждает возможность использования официального дохода заемщика в качестве основного критерия при оценке его кредитоспособности.

Ранее замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов заявил, что ведомство прорабатывает вопрос отсрочки и рассрочки по налогам для Ozon и его селлеров. Такие меры используются для поддержки Wildberries.