Москва22 сенВести.Минфин прорабатывает вопрос отсрочки и рассрочки по налогам для Ozon и его селлеров по аналогии с Wildberries. Об этом рассказал замминистра финансов Алексей Сазанов.
В интервью "Ведомостям" он пояснил, что решение находится на заключительных стадиях разработки.
Минфин согласен, что поддержка нужна. Объем поддержки определяет правительствосказал чиновник
При этом федеральный бюджет справится с переносом платежей по налогам, добавил Сазанов.
Ранее сообщалось, что продавцы Wildberries, ущерб которых составил до 500 тысяч рублей из-за атак беспилотниками, получат полную компенсацию в рамках мер поддержки.