Минфин прорабатывает отсрочку по налогам для Ozon и его селлеров

Минфин обсуждает отсрочку по налогам для компании Ozon Минфин прорабатывает отсрочку по налогам для Ozon и его селлеров

Москва22 сен Вести.Минфин прорабатывает вопрос отсрочки и рассрочки по налогам для Ozon и его селлеров по аналогии с Wildberries. Об этом рассказал замминистра финансов Алексей Сазанов.

В интервью "Ведомостям" он пояснил, что решение находится на заключительных стадиях разработки.

Минфин согласен, что поддержка нужна. Объем поддержки определяет правительство сказал чиновник

При этом федеральный бюджет справится с переносом платежей по налогам, добавил Сазанов.

Ранее сообщалось, что продавцы Wildberries, ущерб которых составил до 500 тысяч рублей из-за атак беспилотниками, получат полную компенсацию в рамках мер поддержки.