Минфин изменит налогообложение с учетом расходов на защиту объектов от дронов

Минфин готовит изменения по учету расходов на защиту объектов от дронов Минфин изменит налогообложение с учетом расходов на защиту объектов от дронов

Москва21 сен Вести.Минфин совместно с отраслями прорабатывает изменения в налоговое законодательство для учета расходов на защиту и восстановление объектов после атак дронов. Об этом заявил статс-секретарь - заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов в кулуарах Московского финансового форума.

По его словам, изменения могут быт приняты уже осенью этого года.

Мы сейчас совместно с отраслями, представителями различных отраслей, соответственно, прорабатываем, какие требуются изменения в налоговое законодательство сказал Сазанов

По его словам, речь идет не о компенсациях, а о расходах на поддержание обороноспособности объектов.

Ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба России проинформировала о начале рассылки уведомлений, касающихся необходимости уплатить налоги на имущество, транспортные и земельные сборы, а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов, по которым он не был удержан за 2025 год.