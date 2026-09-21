Москва21 сенВести.Минфин совместно с отраслями прорабатывает изменения в налоговое законодательство для учета расходов на защиту и восстановление объектов после атак дронов. Об этом заявил статс-секретарь - заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов в кулуарах Московского финансового форума.
По его словам, изменения могут быт приняты уже осенью этого года.
Мы сейчас совместно с отраслями, представителями различных отраслей, соответственно, прорабатываем, какие требуются изменения в налоговое законодательствосказал Сазанов
По его словам, речь идет не о компенсациях, а о расходах на поддержание обороноспособности объектов.
Ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба России проинформировала о начале рассылки уведомлений, касающихся необходимости уплатить налоги на имущество, транспортные и земельные сборы, а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов, по которым он не был удержан за 2025 год.