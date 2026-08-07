Минтранс нашел способ финансировать защиту трасс от атак дронов Минтранс предложил разрешить тратить дорожные фонды на защиту трасс от БПЛА

Москва7 авг Вести.Минтранс России разработал поправки, которые позволят направлять средства дорожных фондов на защиту автомобильных трасс от беспилотных летательных аппаратов. Ведомство предлагает официально внести защиту дорожной инфраструктуры от атак БПЛА в перечень дорожных работ, что даст возможность расходовать бюджетные деньги на возведение защитных сооружений и ремонт полотна.

Соответствующий документ размещен на портале нормативных правовых актов, проект пока находится на стадии обсуждения. В документе приводится обновленный перечень регламентированных видов работ.

Устройство, замена и восстановление конструкций (сооружений) и их элементов для обеспечения безопасности и защиты автомобильных дорог и дорожных сооружений от угроз совершения актов незаконного вмешательства, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов, а также ликвидации последствий таких актов незаконного вмешательства сказано в проекте поправок

Такая формулировка дает дорожным службам право не только строить защитные сооружения, но и вести восстановительные работы сразу после связанных с БПЛА "актов незаконного вмешательства". Финансировать монтаж защитных конструкций и устранение последствий воздушных атак предполагается в рамках стандартного ремонта и содержания дорог.

В Минтрансе считают, что нововведения повысят безопасность граждан и позволят снизить экономический ущерб для бизнеса, чья логистика зависит от сохранности транспортных путей. Размер и порядок компенсации ущерба от беспилотника определяются регионом и характером повреждений: гражданам полагаются выплаты за вред здоровью и повреждение жилья (до 20–50% кадастровой стоимости), а предприниматели могут возмещать убытки через региональные власти либо страховые компании.