Москва7 авгВести.Минтранс России разработал поправки, которые позволят направлять средства дорожных фондов на защиту автомобильных трасс от беспилотных летательных аппаратов. Ведомство предлагает официально внести защиту дорожной инфраструктуры от атак БПЛА в перечень дорожных работ, что даст возможность расходовать бюджетные деньги на возведение защитных сооружений и ремонт полотна.
Соответствующий документ размещен на портале нормативных правовых актов, проект пока находится на стадии обсуждения. В документе приводится обновленный перечень регламентированных видов работ.
Устройство, замена и восстановление конструкций (сооружений) и их элементов для обеспечения безопасности и защиты автомобильных дорог и дорожных сооружений от угроз совершения актов незаконного вмешательства, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов, а также ликвидации последствий таких актов незаконного вмешательствасказано в проекте поправок
Такая формулировка дает дорожным службам право не только строить защитные сооружения, но и вести восстановительные работы сразу после связанных с БПЛА "актов незаконного вмешательства". Финансировать монтаж защитных конструкций и устранение последствий воздушных атак предполагается в рамках стандартного ремонта и содержания дорог.
В Минтрансе считают, что нововведения повысят безопасность граждан и позволят снизить экономический ущерб для бизнеса, чья логистика зависит от сохранности транспортных путей. Размер и порядок компенсации ущерба от беспилотника определяются регионом и характером повреждений: гражданам полагаются выплаты за вред здоровью и повреждение жилья (до 20–50% кадастровой стоимости), а предприниматели могут возмещать убытки через региональные власти либо страховые компании.