В ФНС объяснили, как бизнесу учитывать расходы на защиту от атак БПЛА

В ФНС разъяснили порядок учета расходов бизнеса на защиту от БПЛА В ФНС объяснили, как бизнесу учитывать расходы на защиту от атак БПЛА

Москва1 июл Вести.Расходы компаний на приобретение средств защиты от беспилотников могут признаваться расходами для целей налогообложения. Для этого они должны соответствовать общим критериям, которые установлены статьей 252 Налогового кодекса (НК РФ), сообщают "Ведомости" со ссылкой на замначальника управления налогообложения юрлиц ФНС Андрея Конькова.

Он подчеркнул, что подобный вопрос возникает "время от времени".

Если нет специального порядка учета таких расходов в Налоговом кодексе, применяйте общий порядок. Что вы покупаете? Если вы покупаете беспилотник или средства комплекса радиоэлектронной борьбы, которые могут стоить 200 000 руб., считайте это основным средством, потому что это прибор, который используется вами для осуществления дохода цитирует издание Конькова

Он отметил, что средства защиты от БПЛА помогают защищать производственные мощности компаний.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу рассказал, что в России идет активная работа по созданию новых систем защиты от атак беспилотников. Он уточнил, что этому вопросу уделяется "огромное внимание".