ФНС России начинает рассылку уведомлений о налогах за 2025 год

Россияне начнут получать уведомления о налогах за 2025 год ФНС России начинает рассылку уведомлений о налогах за 2025 год

Москва21 сен Вести.Федеральная налоговая служба (ФНС) России проинформировала о начале рассылки уведомлений, касающихся необходимости уплатить налоги на имущество, транспортные и земельные сборы, а также налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в отношении доходов, по которым он не был удержан за 2025 год.

Ведомство запустит рассылку в понедельник, 21 сентября. Срок уплаты всех указанных налогов установлен до 1 декабря 2026 года. В то же время для жителей ряда районов Курской области действуют особые условия, регулируемые постановлениями правительства России.

Основным способом получения уведомлений станет электронный формат через личный кабинет налогоплательщика. Документы также будут доступны на портале государственных и муниципальных услуг. Для тех, кто не использует цифровые сервисы, предусмотрена отправка уведомлений заказными письмами по почте.

Ранее стало известно, как ФНС будет уведомлять граждан о налогах по вкладам.