Эксперты объяснили, как ФНС будет уведомлять россиян о налогах по вкладам Россияне скоро начнут получать уведомления об уплате налогов по вкладам

Москва9 сен Вести.Федеральная налоговая служба России с 21 сентября будет использовать новый порядок рассылки уведомлений о налогах на доходы с вкладов, рассказала "Российская газета" со ссылкой на письмо ФНС и объяснения экспертов.

Налоговые уведомления будут направляться в личный кабинет всем пользователям "Госуслуг", а при невозможности передать их в электронной форме через этот портал либо сайт ФНС – заказным письмом.

Подавать налоговую декларацию (3-НДФЛ) гражданам не нужно, поскольку ФНС рассчитывает все автоматически на основе информации, предоставленной банками.

Налоговики сложат все процентные доходы по вкладам, накопительным счетам во всех банках, применяют необлагаемый лимит и присылают единое уведомление с суммой, объяснил эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности Сергей Красноусов.

Он уточнил, что налогами облагаются лишь проценты со вкладов, а не вся его сумма. Проценты, которые прибавляются к телу вклада, а не направляются на отдельный счет, также облагаются налогом.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране не рассматривают вопрос повышения налогов. Он подчеркнул, что в стране обеспечивается макроэкономическая стабильность.