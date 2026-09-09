Песков: после заявления Минфина повышение налогов в России не обсуждалось

Речи о повышении налогов в РФ не идет, заявил Песков Песков: после заявления Минфина повышение налогов в России не обсуждалось

Москва9 сен Вести.В России не рассматривают вопрос о повышении налогов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, макроэкономическая стабильность в стране обеспечивается.

Об этом речи не шло сказал Песков журналистам

Так он ответил на вопрос о возможном повышении налогов после сообщения Минфина о том, что дефицит бюджета в августе достиг 2,5% ВВП при прогнозе правительства в 1,6% по итогам года.

Песков отметил, что текущий показатель дефицита не является причиной для серьезной обеспокоенности.

Эта цифра не является, скажем так, показателем, который должен вызывать какую-то сильную обеспокоенность подчеркнул он

Песков также назвал показатель дефицита ВВП "цифрой подвижной" и отметил, что правительство постоянно занимается вопросами экономического развития, в том числе на совещаниях с президентом России.

Ранее в Минфине сообщили, что в январе-августе 2026 года дефицит федерального бюджета РФ составил 5,79 триллиона рублей, или 2,5% ВВП.