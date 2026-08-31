Кремль опроверг заявления о причастности РФ к кризису в испанской Сеуте

Песков: Россия не имеет отношения к кризису в испанской Сеуте Кремль опроверг заявления о причастности РФ к кризису в испанской Сеуте

Москва31 авг Вести.Российские власти не имеют отношения к миграционному кризису в испанском городе Сеута. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на обвинения премьер-министра Испании Педро Санчеса, который заявил, что массовый наплыв мигрантов в конце июля спровоцировала дезинформация, якобы распространяемая "российскими и израильскими сетями". Доказательств своих слов политик при этом не привел.

Нет, не имеют заявил официальный представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев похвалил жителей Сеуты за борьбу с нелегальными мигрантами из Марокко.