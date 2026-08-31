Москва31 авгВести.Российские власти не имеют отношения к миграционному кризису в испанском городе Сеута. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так он ответил на обвинения премьер-министра Испании Педро Санчеса, который заявил, что массовый наплыв мигрантов в конце июля спровоцировала дезинформация, якобы распространяемая "российскими и израильскими сетями". Доказательств своих слов политик при этом не привел.
Нет, не имеютзаявил официальный представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев похвалил жителей Сеуты за борьбу с нелегальными мигрантами из Марокко.