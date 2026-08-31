Испанский премьер обвинил РФ в разжигании миграционного кризиса в Сеуте Премьер Испании Санчес обвинил Россию в причастности к миграционному кризису

Москва31 авг Вести.Испанский премьер Педро Санчес заявил о причастности России к миграционному кризису, случившемуся летом в Сеуте.

Санчес отметил, что причины миграционного кризиса еще расследуются, но обратил внимание на "мистификации" и "дезинформацию" в социальных сетях, якобы связанных с РФ и Израилем.

После 30 и 31 июля участились случаи распространения фейковых новостей соцсетями, связанных как с Россией, так и с Израилем, а также с международным ультраправым движением, которое всегда использует тему миграции для атак не только на Испанию, но и на Европу сообщил испанский премьер

Массовый приток мигрантов в испанский эксклав Сеута на севере Африки, который граничит с Марокко, начался в конце июля 2026 года. Согласно данным МВД Испании, с марокканской территории в страну проникли около 72 тысяч человек.

В Международном комитете Красного Креста (МККК) ситуацию с мигрантами в Сеуте назвали трагической.