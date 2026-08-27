"Известия": в МККК ситуацию с мигрантами в Сеуте назвали трагической "Известия": ситуация с мигрантами в Сеуте остается трагической

Москва27 авг Вести.Ситуация с мигрантами в Сеуте остается трагической. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Международный комитет Красного Креста (МККК).

Ситуация в Сеуте остается трагической. Команды Испанского Красного Креста работают на пределе возможностей, оказывая гуманитарную помощь в Сеуте, на границе и в различных районах города заявили в организации

В МККК уточнили, что основное внимание уделяется первой и экстренной медицинской помощи как местным жителям, так и прибывающим мигрантам. В организации рассказали, что среди прибывающих немало людей с порезами, ушибами и другими травмами, которые они получили во время пути. Также есть немало людей, находящихся в уязвимом положении.

Ранее издание Faro de Ceuta сообщило, что Вооруженные силы Испании конфисковали у мигрантов, проникших из Марокко в Сеуту с конца июля, ножи, пилы, кирки, молотки и прочие инструменты.

Массовый приток мигрантов в испанский анклав Сеута на севере Африки начался в конце июля 2026 года. По данным МВД Испании, с территории Марокко в страну проникли около 72 тысяч человек. В результате этого ситуация в городе с постоянным населением в 85 тысяч человек фактически вышла из-под контроля местных властей.