Faro de Ceuta: Вооруженные силы Испании забрали у мигрантов в Сеуте пилы и ножи Faro de Ceuta: испанские военные забрали у мигрантов в Сеуте пилы, ножи и кирки

Москва26 авг Вести.Вооруженные силы Испании конфисковали у мигрантов, проникших из Марокко в Сеуту с конца июля, пилы, кирки, ножи и прочие инструменты. Об этом сообщает газета Faro de Ceuta.

На сайте издания опубликовано видео, в котором показаны инструменты, конфискованные у мигрантов во время первых дней кризиса в Сеуте​​​. На нем можно увидеть кирки, пилы, ножи разной длины, деревянные палки и молотки.

Среди конфискованных объектов также присутствуют ножи, пилы, складные ножи, садовые ножницы, палки из металла, железа и дерева, острые предметы, ножницы, молотки и разбитое стекло. ... Видео подлинное и было снято в одной из городских военных казарм отмечается в сообщении издания

Ранее стало известно, что власти Испании направили Еврокомиссии официальный запрос на экстренное финансирование для борьбы с последствиями миграционного кризиса в Сеуте. Средства хотят направить на усиление охраны границы, укрепление связанной с безопасностью инфраструктуры, а также создание достаточного количества мест для размещения мигрантов, включая несопровождаемых несовершеннолетних.

Массовый приток мигрантов в испанский анклав Сеута на севере Африки, который граничит с Марокко, начался в конце июля 2026 года. Согласно данным МВД Испании, с марокканской территории в страну проникли около 72 тысяч человек. В результате этого ситуация в городе с постоянным населением в 85 тысяч человек фактически вышла из-под контроля местных властей.