Глава Сеуты призвал создать центр для содержания мигрантов перед их выдворением EFE: глава Сеуты потребовал срочно создать центр для размещения мигрантов

Москва10 авг Вести.В испанской Сеуте необходимо срочно создать центр для размещения мигрантов, дела о выдворении которых находятся на рассмотрении. Об этом заявил глава города Хуан Хесус Вивас.

В конце июля Сеута столкнулась с массовым проникновением мигрантов из Марокко.

Глава Сеуты призвал в первоочередном порядке срочно создать центр содержания иностранцев (CIE), где эти люди могли бы находиться на время рассмотрения дел об их выдворении сообщает агентство EFE

По словам главы автономного города, создание такого центра обеспечит людей базовыми потребностями и поможет избежать дальнейшего пребывания тысяч людей на улицах.

Кроме того, Вивас призвал разработать государственный план по возвращению Сеуты к нормальной жизни после массового проникновения мигрантов. В настоящий момент, по его мнению, их осталось еще около 11 тысяч.

По данным МВД Испании, с конца июля в город проникли около 72 тысяч человек.