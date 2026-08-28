Дмитриев похвалил жителей Сеуты за борьбу с нелегальными мигрантами из Марокко Дмитриев похвалил жителей Сеуты за разрушение лагеря нелегальных мигрантов

Москва28 авг Вести.Жители Сеуты, борющиеся с нелегальными мигрантами собственными силами – надежда города на сохранение его уклада жизни, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Так он прокомментировал сообщение агентства Reuters, что жители Сеуты самостоятельно разрушили лагерь нелегальных мигрантов, который те разбили на городском пляже.

Граждане действуют, когда чиновники, выступающие за поддержку мигрантов, не справляются. Надежда – на людей, которые защищают свой образ жизни написал Дмитриев в соцсети X

Ранее он заявил, что жители Евросоюза и Британии могут лишь надеяться на то, что власти их стран извинятся за ситуацию с мигрантами.