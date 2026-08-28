Дмитриев о погроме в Сеуте: жители ЕС борются с миграционным нашествием

Дмитриев высказался по поводу разгрома лагеря иммигрантов в Сеуте Дмитриев о погроме в Сеуте: жители ЕС борются с миграционным нашествием

Москва28 авг Вести.Жители стран Евросоюза (ЕС) начали жестко противостоять иммиграционному кризису, отметил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X.

Таким образом Дмитриев высказался по поводу размещенного испанскими СМИ видео, на котором группа людей громит лагерь прибывших в город Сеута иммигрантов.

Граждане ЕС борются с миграционным нашествием, которое поощряют европейские бюрократы отметил Дмитриев

К своему посту в соцсети X Дмитриев прикрепил видеозапись, сделанную корреспондентом газеты Faro de Ceuta. На кадрах видно, как толпа уничтожает палаточный городок иммигрантов, расположенный на побережье.

В конце июля город Сеута, который находится в Северной Африке на границе с Марокко, столкнулся с огромным наплывом иммигрантов.

По данным МВД Испании, со стороны Марокко границу пересекли почти 72 тыс. человек. Власти Сеуты сообщили, что к 11 августа в городе оставались 10 тыс. иммигрантов.

Международный комитет Красного Креста назвал трагической ситуацию с иммигрантами в Сеуте.