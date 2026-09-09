ФНС получит доступ к данным устройств при операциях с цифровым рублем с 2027 г.

ФНС получит данные об устройствах при операциях с цифровым рублем ФНС получит доступ к данным устройств при операциях с цифровым рублем с 2027 г.

Москва9 сен Вести.С июля 2027 года Федеральная налоговая служба (ФНС) сможет получать технические данные об устройствах, с которых россияне и компании проводят операции с цифровым рублем. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на три августовских приказа ведомства.

В налоговых выписках будут отражаться IP- и MAC-адреса, номера телефонов, данные сим-карт и другие идентификаторы устройств. Помимо этого, в документах будут указаны сумма и время платежа, его назначение, а также данные отправителя и получателя.

Эта информация позволит налоговым органам сопоставлять операции по разным счетам и устанавливать связи между платежами. В частности, технические данные могут помочь выявлять скрытые доходы, использование чужих кошельков и признаки дробления бизнеса.

При этом речь не идет о постоянной передаче ФНС информации обо всех операциях с цифровым рублем. Данные будут предоставляться налоговым органам по запросам и только в случаях, предусмотренных законодательством.

Эксперты отмечают, что один и тот же IP- или MAC-адрес не может самостоятельно служить доказательством нарушения. Одним устройством или интернет-сетью могут пользоваться разные люди, поэтому технические сведения должны сопоставляться с другими данными.

По мнению главы ВТБ, цифровой рубль в будущем может занять ведущее место в расчетах. Пока он будет внедряться в качестве третьей валюты.