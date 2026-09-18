СМИ рассказали детали о возмещении Wildberries ущерба продавцам РБК: продавцы Wildberries с ущербом до 500 тыс. руб. получат полную компенсацию

Москва18 сен Вести.Продавцы Wildberries, ущерб которых составил до 500 тысяч рублей из-за атак беспилотниками, получат полную компенсацию в рамках мер поддержки, о которых было объявлено в пятницу, 18 сентября. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

В материале сказано, что количество таких продавцов оценивается более чем в 230 тысяч. Источник заявил, что таким образом будет покрыт ущерб почти 75% всех пострадавших предпринимателей.

18 сентября в компании Wildberries & Russ (RWB) объявили о третьем этапе выплат продавцам, чьи товары пострадали из-за дронов. Согласно этой информации, выплаты начнутся 1 октября и станут самыми массовыми с момента ударов по логистическим объектам компании.