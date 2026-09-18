Москва18 сенВести.С 1 октября Wildberries начнет третий этап добровольных поддерживающих выплат продавцам, чьи товары пострадали в результате ударов украинских БПЛА на объекты компании. Это станет самой массовой мерой поддержки с начала атак, сообщила пресс-служба компании.
Wildberries ... c 1 октября текущего года проведет третий этап добровольных поддерживающих выплат продавцам, чьи товары пострадали в результате атак БПЛА на логистические объекты компании… Эти добровольные выплаты станут самыми массовыми с момента атак на логистические объекты компанииговорится в публикации
Уточняется, что выплаты получат более 200 тысяч продавцов. Это позволит охватить всех пострадавших представителей малого и среднего предпринимательства.
В пресс-службе добавили, что выплаты стали возможны в том числе благодаря принятым решениям государства.
Ранее сообщалось, что Минэкономразвития и Банк России запустили программу льготного кредитования предпринимателей, пострадавших в результате атак на объекты группы "РВБ" (Объединенная компания Wildberries & Russ).