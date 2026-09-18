Wildberries 1 октября начнет самые массовые с начала атак выплаты продавцам Самые массовые выплаты пострадавшим продавцам Wildberries начнутся 1 октября

Москва18 сен Вести.С 1 октября Wildberries начнет третий этап добровольных поддерживающих выплат продавцам, чьи товары пострадали в результате ударов украинских БПЛА на объекты компании. Это станет самой массовой мерой поддержки с начала атак, сообщила пресс-служба компании.

Wildberries ... c 1 октября текущего года проведет третий этап добровольных поддерживающих выплат продавцам, чьи товары пострадали в результате атак БПЛА на логистические объекты компании… Эти добровольные выплаты станут самыми массовыми с момента атак на логистические объекты компании говорится в публикации

Уточняется, что выплаты получат более 200 тысяч продавцов. Это позволит охватить всех пострадавших представителей малого и среднего предпринимательства.

В пресс-службе добавили, что выплаты стали возможны в том числе благодаря принятым решениям государства.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития и Банк России запустили программу льготного кредитования предпринимателей, пострадавших в результате атак на объекты группы "РВБ" (Объединенная компания Wildberries & Russ).