ЦБ и Ростехнадзор обсуждают механизм для ускорения страховых выплат по ОСОПО

В России готовят меры по ускорению страховых выплат по ОСОПО ЦБ и Ростехнадзор обсуждают механизм для ускорения страховых выплат по ОСОПО

Москва16 сен Вести.Банк России совместно с Ростехнадзором прорабатывает меры, способные ускорить страховые выплаты по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев опасных объектов (ОСОПО), сообщают "Ведомости" со ссылкой на проект ЦБ об "Основных направлениях развития финансового рынка на 2027 год и период 2028 и 2029 годов".

В частности, страховым компаниям могут разрешить признавать страховой случай на основании промежуточного документа комиссии по техническому расследованию.

По данным ЦБ, сборы по договорам ОСОПО в России сократились за год на 16% до 1,51 млрд руб. При этом сумма выплат увеличилась более чем в два раза до 400 млн ру.

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в интервью ИС "Вести" предложил квалифицировать террористическую угрозу как страховой риск.

Шохин призвал изменить нормативную базу в отношении мер защиты предприятий от ударов дронов. Компании проявляют интерес к инвестициям в противодроновые системы, подчеркнул Шохин.