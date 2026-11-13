Объем выданных потребкредитов в октябре снизился на 6,3% относительно сентября Эксперт: выдача потребкредитов в сентябре-октябре сократилась

Москва13 ноя Вести.Объем выдачи потребительских кредитов в октябре 2026 года снизился на 6,3% по сравнению с сентябрем и составил до 342 млрд рублей. Снижение продолжается второй месяц подряд. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.

Как уточняется, количество выданных кредитов за месяц не изменилось и составило 2,24 млн.

Выдача потребкредитов в сентябре-октябре несколько сократилась и, в целом, продолжает оставаться на не очень высоком уровне. Прежде всего, это обусловлено денежно-кредитной политикой регулятора по охлаждению кредитного рынка, в том числе в части высоких ставок и введения ограничений в отношении показателя долговой нагрузки отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков

По словам эксперт, наибольший объем выдачи потребкредитов в октябре пришелся на Москву (33,8 млрд. руб.), Московскую область (23,9 млрд. руб.), Санкт-Петербург(13,7 млрд. руб.), Тюменскую область с ХМАО и ЯНАО (13,5 млрд. руб.), а также Краснодарский край (12,3 млрд. руб.).

Отмечается, что в октябре наиболее резкое снижение объемов выдачи потребительских кредитов по сравнению с сентябрем зафиксировано в Санкт-Петербурге (-12,2%), Москве (-10,1%), а также Волгоградской (-9,5%), Ленинградской (-8,9%) и Ростовской (-8,4%) областях.