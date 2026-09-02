Счетная палата: госдолг регионов РФ с начала года сократился на 30,5 млрд рублей

Счетная палата сообщила о сокращении госдолга регионов РФ на 30,5 млрд рублей Счетная палата: госдолг регионов РФ с начала года сократился на 30,5 млрд рублей

Москва2 сен Вести.Государственный долг регионов России с начала текущего года сократился на 30,5 млрд рублей, но при этом задолженность по коммерческим займам и госгарантиям увеличилась. Об этом сообщила аудитор Счетной палаты России Наталья Трунова в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума.

Государственный долг субъектов РФ по итогам первого полугодия составил 3,45 трлн рублей и уменьшился с начала года на 30,5 млрд рублей сказала Трунова, добавив, что в 38 регионах госдолг вырос, а в 49 – снизился

В то же время, по ее словам, задолженность по коммерческим кредитам выросла – с 676 млрд до 681 млрд рублей, по госгарантиям - на 6 млрд до 54,2 млрд рублей. Трунова подчеркнула, что эта ситуация находится на постоянном контроле, и напомнила, что президент РФ Владимир Путин ранее предложил выделить на поддержку наиболее нуждающимся регионам 100 млрд рублей.