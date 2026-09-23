Москва23 сен Вести.Более чем на 40% в России сократилось численность автомобильных дилеров за восемь месяцев 2026 года. Сокращение опережает прошлогодние темпы, отмечает газета "Известия", ссылаясь на исследование аналитической компании "Контур.Фокус".

В этом году было зарегистрировано 1222 новых автодилеров, а ликвидировано 1728. Участников рынка стало меньше на 41,4% или на 506 компаний. Аналитики отмечают ухудшение ситуации в автопродажах. Сокращения наблюдаются во всех российских регионах, но есть и исключения.

Тем не менее в некоторых регионах автодилеров стало больше: по одному новому игроку прибавили Дагестан, Чечня, Адыгея и Кабардино-Балкария, по два — Удмуртия, Томская область и Ингушетия. По три — Кировская область и Калмыкия, по четыре компании — Новгородская область и Еврейская АО, а в Бурятии появились сразу шесть участников отрасли пишет издание

Однако эти аномалии не меняют общую тенденцию, которая была заложена еще в прошлом году: за восемь месяцев 2025 года были зарегистрированы 1455 автодилеров, а закрылись 1481. Но тогда разрыв между созданием и ликвидацией компаний составлял всего 1,8% (26 компаний).

Среди причин ускорения закрытий аналитик Анастасия Мокшанцева называет снижение потребительского спроса, высокую ключевую ставку, влияющую на доступность автокредитов, массовая экспансия китайских производителей.

Дилеры, по сути, конкурировали сами с собой, что в итоге вызвало волну закрытий. Можно предположить, что спад продолжится. В итоге выстоят только крупные структуры, способные отстоять свои условия у производителей пояснила она

Но не все так плохо, как кажется. Агентство "Автостат" зафиксировало, что за первое полугодие российских автомобильных лидеров стало на 5% больше по сравнению с началом года. За этим стоит не просто расширение рынка, в перестройка дилерской сети, отмечает глава пресс-службы Ассоциации РОАД Вера Павлова. Уход некоторых китайских брендов – не катастрофа, отмечает она. При этом дилеры развивают мультибрендовый формат.

Идет процесс замены. Например, были Omoda и Jaecoo, а сейчас на их месте появился Jeland добавляет автоэксперт Игорь Моржаретто

Он отмечает появление на рынке новых в основном российских марок вместо китайских – Volga, Esteo, Tenet и Jeland.

Независимых автоимпортеров стало меньше, дилеры укркупнятся. А у потребителя после кризиса 2022 года снова формируется запрос на качественный и цивилизованный формат покупки автомобиля, уверен основатель компании LikeAvto Никита Шелехов.