"Сбер": автокредиты на машины с пробегом открывают для банков новые возможности

В "Сбере" кредиты на авто с пробегом сравнили с "голубым океаном" для рынка "Сбер": автокредиты на машины с пробегом открывают для банков новые возможности

Москва22 окт Вести.Автокредиты на машины с пробегом могут открыть новые возможности для банков и стать тем самым "голубым океаном" для рынка, считает первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев.

Он пояснил, что "голубым океаном" называют нишу на рынке, где компания создает новый товар или услугу и еще не имеет конкурентов.

Это, может быть, своего рода голубой океан, на который стоит нам всем посмотреть сказал Царев

При этом он признал, что покупатели все еще предпочитают наличный расчет и готовы переплатить, взяв потребительский кредит, чтобы не проводить сделку безналичным способом.

Ранее Минпромторг РФ сообщил, что в текущем году в России более 178 тысяч автомобилей реализовано по программам льготного кредитования и лизинга.