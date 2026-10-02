Сбер: при наличии долгов обращайтесь в банк, а не к мошенникам

В Сбере пояснили, что начать реструктуризацию долгов легче в начале пути Сбер: при наличии долгов обращайтесь в банк, а не к мошенникам

Москва2 окт Вести.Благодаря банковской реструктуризации граждане стали реже банкротиться. Параллельно удается выявлять схемы, направленные на обход предложенных условий. Об этом заявил ИС "Вести" начальник Управления принудительного взыскания и банкротства ПАО "Сбербанк" Евгений Акимов.

Недобросовестные посредники продолжают предлагать "опасные" варианты списания долгов. По мнению специалиста, если возникли финансовые трудности, правильнее обращаться в банковское учреждение.

Какие недобросовестные практики людям советуют: уволься с работы, возьми новые кредиты, перепиши имущество на тещу, свекровь, тем самым поможем сохранить имущество после процедуры банкротства. Но банки, другие кредиторы научились это детектировать сейчас, ходатайствуют перед судом о неосвобождении человека от долгов. То есть человек пришел к нехорошему, недобросовестному посреднику, заплатил ему 150, 200 или 300 тыс. рублей, а в итоге остался с долгами. Если у вас возникли финансовые сложности, в первую очередь приходите в банк, заранее скажите. То есть болезнь легче в начале пути лечить, чем потом заявил Акимов

В банке объяснят, как решить вопрос с выплатами, подчеркнул он.

Например, кредитные каникулы, ипотечные каникулы. Если государственные программы не работают, не подходят человеку, у банков есть свои программы. Различные реструктуризации, отсрочка в погашении, уменьшение платежа ежемесячного до посильной человеку суммы. Если, например, у человека кредиты в разных банках, а таких довольно много людей, разные банки договариваются между собой. У нас есть платформа комплексного урегулирования, которую мы сделали, где банки сообщают о своем желании предоставить человеку реструктуризацию. Все банки сразу это делают пояснил Акимов

По его словам, в сложных случаях банкротство становится вполне "цивилизованным способом решить финансовую проблему".

Банк России продлил срок действия рекомендаций для кредитных организаций, касающихся реструктуризации займов, выданных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (ИП).