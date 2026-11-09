Москва9 нояВести.Юрист Евгения Сабитова рассказала РИА Новости о новой мошеннической схеме, направленной на покупателей подержанных автомобилей.
Лжепродавец оформляет кредит под залог машины и предлагает ее купить по заниженной цене до внесения данных в реестр залогов, а потом заявляет в полицию о том, что сделка была совершена под давлением.
Продавец представляет сделку как безопасную: транспорт принадлежит ему и не имеет обременений … а после сделки заявляет в полицию, что его вынудили это сделать мошенникисказала Сабитова
Если суд встанет на сторону продавца, покупатель может понести убытки, оставшись и без денег, и без машины.
Юрист советует переводить деньги в банк продавца с пометкой о платеже, а саму машину проверить по VIN-коду в реестре залогов на сайте Федеральной нотариальной палаты.