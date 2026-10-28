Москва28 окт Вести.Российские владельцы автомобилей начали использовать "схему Долиной", чтобы отобрать у покупателя приобретенный автомобиль, сообщает Baza.

Продавцы сами ищут перекупщиков, завлекают низкой ценой и создают видимость идеальной сделки – машина от собственника, никаких обременений. Хитрость в том, что прямо перед продажей владелец берет кредит под залог машины пишет паблик

Покупатель о кредите не знает, поскольку соответствующая информация попадает в реестр только через сутки. А продавец сразу после сделки обращается в полицию и заявляет, что мошенники заставили взять его кредит, продать машину и отдать все деньги.

Затем используется еще одна уловка. В заявлении продавец указывает телефонный номер "мошенника", который якобы его обманывал. Потом "случайно" выясняется, что с этого же номер хотя бы раз звонили покупателю. Так что создается впечатление, что новый владелец был заодно с аферистами.

В результате полиция возбуждает дело, машину забирают как вещественное доказательство, а покупателя проверяют еще и как возможного подозреваемого. Человека в итоге отпускают, но не все решаются идти в суд. В итоге мошенники остаются с деньгами, а позднее им могут вернуть и авто.