Россиян предупредили о новой схеме мошенников с погашением ипотеки Мошенники похищают личные данные под предлогом помощи в погашении ипотеки

Москва14 окт Вести.Мошенники придумали новую схему получения личных данных граждан для последующего хищения средств и оформления кредитов. С этой целью злоумышленники предлагают потенциальным жертвам якобы помощь от государства в погашении ипотеки.

Мошенники размещают в интернете информацию о выплате семьям с детьми средств, которые можно внести в качестве платы по кредиту. Заинтересовавшимся предлагается для получения помощи переходить на сайты, внешне схожие с официальными ресурсами банков, и оставить заявки, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД.

При заполнении формы человек сам передает мошенникам свои данные, которые те могут использовать в преступных целях. В ведомстве призвали россиян не переходить по подобным рекламных ссылкам, а проверять информацию на официальных ресурсах и сайтах банков. В министерстве также напомнили о том, что нельзя называть неизвестным лицам коды из СМС.

Ранее в Банке России предупредили россиян о схемах мошенников с цифровым рублем. Например, злоумышленники говорят жертве, что на ее имя уже открыт счет в цифровых рублях и убеждают перевести на него свои сбережения.