Москва6 сен Вести.В автосалонах Москвы и Московской области мошенники вынуждают россиян брать кредиты для покупки подержанных авто, заманивая низкими ценами на машины. Об этом сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. По его словам, обычно покупатель находить объявление о продаже поддержанного автомобиля в интернете.

Мошенник-автосалон обычно заманивает потенциального покупателя красочным объявлением с низкой ценой. Покупателю сообщают, что машина в наличии и по цене той, что указана в объявлении отметил Машаров

Эксперт рассказал, что человек приезжает в автосалон за конкретной машиной. Однако уже на месте выясняется, что такая цена только за покупку в кредит, а если покупатель сообщает, что намерен приобрести транспортное средство за наличный расчет, то стоимость автомобиля повышается в несколько раз.

Еще одна хитрость, которую применяют мошенники: до показа автомобиля или заключения договора купли-продажи продавец настаивает на подписании предварительного договора.

Также автосалоны часто используют уловки, чтобы включить в стоимость ненужные опции. Они навязывают посетителям дорогие коврики, зимние пакеты и сервисные работы.

Машаров советует автолюбителям внимательно читать договор, а в случае явного обмана - сразу обращаться Роспотребнадзор и полицию.