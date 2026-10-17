Москва17 окт Вести.Ассистент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ имени Г.В. Плеханова Софья Свечникова в беседе с RT предупредила россиян о самых популярных мошеннических схемах, связанных с автомобилями.

По ее словам некоторые мошенники могут инсценировать неисправности автомобиля, навязывать услуги ремонта или эвакуации, а также разыгрывать сцены с участием детей и беременных женщин.

Один из мошеннических приемов предполагает создание видимости поломки еще на парковке. Злоумышленники могут прыснуть масло или тормозную жидкость на выхлопную трубу, распылить воду на двигатель либо имитировать утечку тормозной жидкости, после чего они начинают предлагать помощь, имитируют ремонт или направляют машину в мастерскую, где сообщники сообщают о якобы серьезной поломке.

Кроме того, существуют схемы, в которых мошенники пытаются вызвать у водителя сочувствие: просят деньги на бензин, лекарства для ребенка или рассказывают другие эмоциональные истории. Эксперт напомнила об ответственности за такое по статье 159 УК РФ. При подозрении на обман следует записать номера телефона и машин, зафиксировать происходящее на видео и обраться к сотрудникам ГИБДД.

6 сентября сообщалось, что в автосалонах Москвы и Московской области мошенники вынуждают россиян брать кредиты для покупки подержанных авто, заманивая низкими ценами на машины.