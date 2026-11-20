Под видом ГАИ: мошенники стали использовать легенду о неоплаченных штрафах Россиян предупредили о новом способе обмана, связанном с автоштрафами

Москва20 ноя Вести.Злоумышленники отправляют россиянам уведомления, выдавая себя за сотрудников Госавтоинспекции (ГАИ) или Федерального казначейства, и настаивают на повторном перечислении денег за штрафы. Об этом РИА Новости рассказал представитель проекта "Мошеловка" Народного фронта.

Аферисты утверждают, что уже внесенные платежи по штрафам или госпошлины не отразились в базе из-за неудачного обновления программы. Для того, чтобы закрыть "долг", они убеждают потенциальную жертву перейти по поддельной ссылке и повторно провести платежную операцию.

Эксперты в сфере IT-безопасности напомнили, что представители государственных органов никогда не просят переводить деньги, используя для этого сторонние ссылки. Узнать о возможном наличии задолженности специалисты посоветовали на сайте "Госуслуги".

Ранее стало известно, что мошенники также рассылают сообщения от имени управляющих компаний и аварийных служб, предлагая перейти в поддельный Telegram-бот.