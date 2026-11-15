МВД предупредило о краже личных данных через поддельные боты ЖКХ

Мошенники похищают паспортные данные россиян через фейковые боты ЖКХ МВД предупредило о краже личных данных через поддельные боты ЖКХ

Москва15 ноя Вести.Мошенники рассылают россиянам сообщения от имени управляющих компаний, ТСЖ и аварийных служб, предлагая перейти в поддельный Telegram-бот, передает РИА Новости со ссылкой на МВД РФ.

Как сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ведомства, там аферисты похищают персональные и паспортные данные жертвы.

Правоохранители пояснили, что бот имитирует интерфейс государственных сервисов (например, ГИС ЖКХ) и под видом проверки запрашивает конфиденциальные данные человека: ФИО, паспорт, ИНН, СНИЛС, номер телефона.

При этом злоумышленники могут угрожать гражданам, что из-за якобы непереданных показаний счетчиков им отключат воду, электричество или выпишут крупный штраф.

Мошенники рассылают россиянам сообщения от имени управляющих компаний, ТСЖ и аварийных служб и предлагают перейти в поддельный Telegram-бот, где похищают персональные и паспортные данные говорится в сообщении

Получив персональные данные, жертве направляют фейковое сообщение о якобы перехвате информации мошенниками, а затем под предлогом защиты счетов или блокировки кредитов лжесотрудники пытаются получить коды из СМС, реквизиты банковских карт или убедить человека перевести деньги на "безопасный счет".

МВД призывает россиян к бдительности и рекомендует лично связываться с управляющей компанией по номерам телефонов, указанным на официальном сайте.