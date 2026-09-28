В МВД объяснили, почему не стоит доверять чатам с соседями МВД: чат с соседями может оказаться уловкой мошенников

Москва28 сен Вести.Мошенники создают фальшивые чаты с "соседями", чтобы выманить личные данные жертвы. Об этой схеме УБК МВД России пишет в MAX.

Преступники добавляют людей в чаты с названиями вроде "Перерасчет за электроэнергию" или "Мосэнергосбыт — корректировка данных". Их цель — заставить вас назвать им код от Госуслуг, а затем под давлением перевести все деньги со своих счетов говорится в публикации

Уточняется, что такие группы копируют стиль реальных организаций вроде "Мосэнергосбыта" или "ЖКХ-службы". Для убедительности используется официальная символика, а адрес дома и персональные данные берутся из утечек. В чате обычно присутствуют 5-7 участников с фамилиями соседей и знакомыми номерами квартир, но на самом деле все они боты. Их цель – обмениваться "кодами", создавая иллюзию живого диалога.

В МВД объяснили, что если человека добавили в группу без предупреждения, просят код, пароль или данные карты, торопят и давят на эмоции, при этом аккаунты участников все новые и без фото, "соседи" публикуют коды из сообщений прямо в общей группе, то этот чат точно мошеннический.