МВД предупредило о рассылке фейковых квитанций о штрафах за нарушение ПДД МВД РФ: присланный в мессенджере штраф за нарушение ПДД – подделка

Москва9 ноя Вести.Мошенники рассылают фальшивые штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД), предупредили в МВД России. Среди признаков, по которым можно распознать подделку, ведомство назвало реквизиты и способ доставки.

Из материалов ведомства, с которыми ознакомилось ТАСС, следует, что если постановление о нарушении или квитанция о штрафе приходят по электронной почте или в мессенджере, то это обман. Настоящий штраф можно увидеть только в личном кабинете на "Госуслугах" либо на сайте ГИБДД.

Россиянам также рекомендовали обращать внимание на бланк-квитанцию с банковскими реквизитами для уплаты штрафа.

В подлинной квитанции получателем указано управление Федерального казначейства. В подделке в поле "получатель штрафа" может быть записан счет электронной платежной системы. Если оплатить такой "штраф", то деньги попадут к мошенникам, продолжили в МВД.

Штраф, который выписали в ГАИ, содержит уникальный идентификатор начисления (УИН) — 20 или 25 цифр. По нему можно проверить штраф в официальных базах данных. Отсутствие УИН указывает на то, что квитанция поддельная.

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